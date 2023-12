Morta a 63 anni Fulvia Bongianni, insegnava Fisiologia a Firenze

Lutto all'ateneo di Firenze per la scomparsa di Fulvia Bongianni, docente di Fisiologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

Nata a Firenze nel 1960, dopo aver condotto attività di ricerca presso il Nobel Institute for Neurophysiology dell'Istituto Karolinska di Stoccolma, Bongianni ha svolto la sua carriera accademica in Unifi come ricercatrice e poi come docente associata e ordinaria di Fisiologia.

Professoressa stimata dagli studenti e capace di trasmettere la passione per la conoscenza, ricercatrice di talento apprezzata a livello internazionale, ha dedicato la sua attività principalmente allo studio dei meccanismi centrali coinvolti nella ritmogenesi respiratoria e nel riflesso della tosse.

"Fulvia ha lottato per sei anni con grande determinazione e coraggio contro la grave malattia che l’aveva colpita, senza mai perdere la speranza e il sorriso che ha sempre contraddistinto il suo modo di essere docente, ricercatrice e persona. Docente stimata dagli studenti e capace di trasmettere la passione per la conoscenza, ricercatrice di talento apprezzata a livello internazionale", ha commentato Francesco Annunziato, direttore di Dipartimento.

La salma sarà esposta presso le Cappelle del Commiato di Firenze dalle 10.30 di giovedì 14 dicembre. Le esequie saranno celebrate venerdì 15 dicembre alle ore 10 presso le Cappelle del Commiato di Firenze.