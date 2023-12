Investito a San Romano, grave un 66enne

Un uomo di sessantasei anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a San Romano. L'uomo era a piedi in via Matteotti nella frazione del Comune di Montopoli in Val d'Arno. Erano circa le 18 del 13 dicembre quando, stando a una prima ricostruzione, un'auto lo ha preso in pieno mentre lui cercava di attraversare la strada.

Pare che il 66enne stesse camminando sulle strisce. L'auto, un'utilitaria, non si sarebbe fermata e avrebbe colpito l'uomo, che avrebbe sfondato il parabrezza della macchina nell'urto.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi della Pubblica Assistenza montopolese che hanno recuperato il ferito e lo hanno portato in codice rosso in ospedale. I carabinieri sono arrivati in via Matteotti per i rilievi del caso.