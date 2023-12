È in corso a Firenze un intervento degli artificieri per una valigia sospetta, abbandonata in via de' Vanni. La zona è quella del ponte alla Vittoria, alle porte della città e nella stessa strada si trova la sede di Casapound. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19 da un passante, che ha notato la valigia lasciata vicino al contatore del gas. La strada risulta momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO