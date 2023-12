La Via dei Presepi è 'trafficata': il programma del weekend

I primi giorni della XII edizione de “La Via dei Presepi” di Cerreto Guidi registrano la presenza di numerosi visitatori. Gite organizzate ed altre in arrivo confermano il grande interesse per questa manifestazione che cresciuta rapidamente, si è consolidata ed arricchita nel tempo.

Quasi 150 i presepi vistabili nel centro storico, nei fondi e alla Palazzina dei Cacciatori. A fianco dei più grandi e articolati, ve ne sono di più piccoli e curiosi. Tutti sono accomunati dalla creatività e dalla passione di chi li ha realizzati.

Per i cerretesi e non, la possibilità di ammirarli fino al 14 gennaio, senza dimenticare i numerosi eventi collaterali. Ecco quelli in calendario nel prossimo fine settimana.

INIZIATIVE VILLA MEDICEA – Sabato 16 dicembre alle ore 16,00, è in programma una conferenza di Alessandra Baroni dal titolo “Giovanni Stradano a Firenze 1523-2023. Le più belle e strane invenzioni del mondo”. A seguire è prevista la Presentazione dell’intervento di manutenzione degli arazzi promosso dal Rotary Club di Empoli e dall’Associazione Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi.

FIABA SONORA- Sabato 16 dicembre alle ore 16,30, presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”appuntamento con “Favole a telefono” di Gianni Rodari, a cura di Le Foyer.

Le Fiabe sonore sono rivolte ai piccoli di oggi e ai grandi che sono stati piccoli ieri; sono storie senza età che vengono raccontate con letture musicali dal vivo grazie a sonorità diverse.

SAGGI DI NATALE – Domenica 17 dicembre alle ore 15.30, alla Palazzina dei Cacciatori,spazio alla nusica con i saggi di Natale degli allievi della Scuola Muzika A.P.S.





Da segnalare, inoltre, che, con partenza da Stabbia una nutrita delegazione partirà Sabato 16 Dicembre per partecipare al Presepe Vivente di Roma, preceduto dalla presenza all’Udienza del Papa.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa