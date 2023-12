Buongiorno oggi ringrazio Filippo che mi ha scritto e mi ha mandato una ricetta delle lasagne ma non con il classico ragù di carne di manzo o di maiale, ma di pesce.

Ha trovato questa ricetta in un giornale di cucina e ha voluto provare a farla. Il risultato è stato ottimo visto che sono finite tutte a pranzo ed erano in quattro persone.

Le lasagne sono un piatto versatile perché possiamo variare con gli ingredienti dal classico ragù di carne, al pesce, o alla verdura.

Potete utilizzare il pesce che più vi piace: cernia, branzino, merluzzo, triglia, orata, sgombro e magari fare anche un mix di due, a voi la scelta.

La besciamella è essenziale nelle lasagne e potete anche optare di realizzarla sostituendo il latte con bevande vegetali come quella di soia e che sia priva di zuccheri aggiunti, questo per chi fosse intollerante ai latticini oppure vegano (in questo caso non metterete il ragù di pesce ma lo farete solo con le verdure). Vi lascio il link di come realizzare la besciamella vegetale:

www.cucinabotanica.com/ricette/besciamella-vegetale/

Se vi riesce realizzare la pasta fatta in casa potete decidere di fare voi le lasagne fresche senza comprarle. Oppure se volete provarle a fare questa è la ricetta base per farle:

www.cucchiaio.it/ricetta/lasagne-ricetta-base/

Lasagne di mare

Ingredienti per 6-8 persone

400 gr di lasagne fresche

60 gr di grana padano grattugiato

600 gr di besciamella

Per il ragù di pesce

500 gr di filetti di pesce bianco

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

400 gr di pomodori pelati

½ tazza di vino bianco

2 cucchiai di olio d’oliva extravergine

Prezzemolo

Sale e pepe

Preparazione

In una pentola fate appassire la cipolla e l’aglio tritati con un filo d’olio. Aggiungete il pesce tagliato a pezzetti e cuocetelo fino a quando sarà opaco. Sfumate con il vino bianco, poi unite i pomodorini pelati tritati, il sale, il pepe e continuate la cottura per circa 15-20 minuti a fuoco medio-basso finché il ragù sarà bene amalgamato. Aggiungete del prezzemolo tritato e togliete dal fuoco. Sbollentate i fogli di lasagne in acqua bollente salata per un paio di minuti e trasferite mano a mano ad asciugare su del panno carta. Stendete uno strato di besciamella in una pirofila, formate uno strato di pasta, poi aggiungete qualche cucchiaio di besciamella, un po’ di ragù di pesce e una manciata di grana padano grattugiata. Ripetete fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di besciamella, ragù e formaggio. Infornate a 180 gradi per circa 25-30 minuti, finché le lasagne saranno dorate in superficie. Lasciate riposare per 10 minuti, guarnite con prezzemolo e poi servite.

Filippo

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.