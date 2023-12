Latitante da otto anni, arrestato a Viareggio

È stato arrestato al casello autostradale di Viareggio da una pattuglia della Polizia Stradale, un 28enne latitante albanese, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte di Appello albanese di Tirana.

Gli agenti, impegnati nell’attività di vigilanza, hanno fermato per controllo un autocarro con a bordo due persone e una di queste è apparsa troppo nervosa per non suscitare dei sospetti agli esperti poliziotti.

E infatti, all’atto dell’identificazione, dopo essere stata foto-segnalata, la persona è risultata essere destinataria di un provvedimento di cattura e per questo ricercata in tutta Europa perché condannata per traffico di sostanze stupefacenti.

Ora, dopo la convalida dell’arresto, sarà estradata in Albania dove dovrà scontare circa 7 anni di carcere.