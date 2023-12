L'Opera a Vinci, a teatro le più celebri arie d'opera e i duetti scelti tra i grandi capolavori

Appuntamento ormai immancabile dell'associazione culturale Ilaria e Mattia Presentano, torna per il terzo anno consecutivo e stavolta in occasione del Natale, lo spettacolo "L'Opera a Vinci", in programma Sabato 23 dicembre alle ore 21:00 al teatro di Vinci.

In questa speciale serata, verrà eseguita una selezione delle più celebri arie d'opera e dei duetti scelti tra i più grandi capolavori di tutti i tempi, interpretati dai Soprani Maila Fulignati e Vittoria Licostini e dalla pianista Ilaria Posarelli.

Nella serata di sabato 23 dicembre saranno eseguiti brani tratti da opere come "Il Barbiere di Siviglia" di G. Rossini, "Il flauto magico" di W. A. Mozart, "La Traviata" di Giuseppe Verdi, "La Bohème", "Madama Butterfly" e "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini e altri ancora, il tutto impreziosito da brani solistici al pianoforte.

Ad arricchire la serata interventi a cura dell'attore Mattia Fornabaio.

Una serata in cui emozionarsi e rivivere le forti passioni che solo il teatro d'opera sa offrire, e per festeggiare tutti insieme l'arrivo del Natale!

Con il Patrocinio della Città di Vinci.

Maila Fulignati – Soprano

Vittoria Licostini – Soprano

Ilaria Posarelli – Pianoforte

Introduzione ai brani di Mattia Fornabaio

POSTI LIMITATI -

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

329 8574777 (anche tramite WhatsApp) - ilariaemattiapresentano@gmail.com

OPPURE:

0571 933285 - ufficioturistico@comune.vinci.fi.it