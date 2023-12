Mazzeo incontra Daniela Ballard, nuova console generale degli Stati Uniti a Firenze

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha ricevuto, il 13 dicembre, a palazzo del Pegaso la nuova console generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard.

Molti i temi affrontati durante l’incontro, con il presidente Mazzeo e la console che si sono soffermati a lungo a parlare della recente missione in California della Regione Toscana. La console Ballard ha mostrato apprezzamento e grande interesse per il progetto Casa Toscana inaugurato lo scorso mese di settembre e promosso da Consiglio e Giunta regionale. Ha chiesto di essere aggiornata sugli sviluppi e si è detta piacevolmente sorpresa per i primi risultati concreti raggiunti in tempi così brevi e si è congratulata con tutto il Consiglio regionale per avere centrato l’obiettivo di essere la prima regione a siglare un accordo innovativo e importante con gli Stati Uniti e in particolare con la California.

Un incontro che si è concluso con l’impegno a portare avanti il lavoro di stretta collaborazione già cominciato dall’inizio della legislatura con la precedente console Ragini Gupta per rafforzare sempre di più i rapporti di amicizia, le relazioni economiche, educative, culturali e di sviluppo digitale e in generale i legami tra Toscana e Stati Uniti.

A conclusione dell’incontro la console ha firmato il libro degli ospiti riservato agli incontri ufficiali nella sede del Consiglio. Il presidente Mazzeo ha donato alla console Ballard una copia del volume in italiano e inglese con la storia di palazzo del Pegaso e un foulard artigianale realizzato in Toscana con il Pegaso alato simbolo della Regione.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale