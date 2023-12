Non rinnovata la concessione dei locali all'Associazione Scuola di Musica Làmia, si trasferisce al circolo Arci

L'Associazione/Scuola di Musica Làmia ha annunciato il proseguimento delle sue attività dopo essere stata costretta ad abbandonare la sede storica presso la Villa Pacchiani, concessa in uso dal Comune di Santa Croce sull'Arno per quasi trent'anni.

"L'amministrazione comunale attuale - si leggge in una nota - ha sorpreso gli associati decidendo di non rinnovare la concessione d'uso dei locali, senza fornire chiare motivazioni. Nonostante il Sindaco avesse precedentemente riconosciuto la meritevole funzione sociale e culturale dell'Associazione, recentemente ha affermato pubblicamente che l'Associazione avrebbe svolto attività con caratteristiche di impresa, contraddicendo le sue deliberazioni passate. L'Associazione ribadisce il suo status senza scopo di lucro e l'obiettivo di fornire servizi educativi e culturali alla comunità. In risposta alle difficoltà, ha trovato nuovi locali presso il Circolo Arci in via Sant'Andrea 18A di Santa Croce Sull'Arno, grazie al sostegno di altre associazioni come il Comitato Territoriale dell'ARCI Valdarno Inferiore e il Circolo GORI di Via Sant’Andrea".

La nuova sede sarà inaugurata durante la Festa di Natale il 17 dicembre 2023, alle ore 17. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere insegnanti, alunni, famiglie e per vedere le nuove aule attrezzate. L'Associazione spera che l'Amministrazione Comunale mostri interesse per le attività della scuola e partecipi all'inaugurazione della nuova sede.