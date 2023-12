Oliveti e castagneti, pubblicato bando regionale per il recupero

Buone notizie per l’agricoltura e il paesaggio toscano: è stato pubblicato nei giorni scorsi un importante bando regionale per il mantenimento e il recupero di oliveti e castagneti da frutto, destinato a contrastare l'abbandono dei territori agricoli nelle aree più svantaggiate. Il bando “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” prevede infatti di assegnare risorse a chi impegnerà a salvaguardare queste coltivazioni.

“Il bando è un risultato importante che ha visto i Comuni impegnati in prima linea, anche grazie al lavoro del coordinamento toscano dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico - commenta Roberta Casini, delegata Anci Toscana all'agricoltura, sindaca di Lucignano e vicepresidente del coordinamento nazionale Pris - Per la Toscana olivi e castagni non sono solo alberi: rappresentano una ricchezza incomparabile. L'olivo in particolare è uno degli elementi identitari della regione sotto molti punti di vista, paesaggistico, economico, culturale, scientifico.

Mentre il castagno ha una storia e una tradizione che da sempre caratterizza i nostri territori montani. E l’abbandono di queste colture rappresenta una perdita che non possiamo accettare passivamente. Le risorse del bando sono destinate ai terreni con pendenze eccessive e terrazzamenti, dove è difficile usare attrezzi meccanici e dove i costi di produzione sono molto più alti.

Ci auguriamo che questo sostegno economico possa far fronte a questi problemi, e voglio ringraziare la regione per il lavoro condiviso".

Qui il bando con tutte le info. La scadenza per le domande è il 29 dicembre prossimo

Fonte: Anci Toscana