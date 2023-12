Pellemoda per l'arte e il riciclo: mostra fotografica nella sede di Empoli

Pellemoda torna nelle vesti di mecenate con l’esposizione di 14 foto tratte dal libro "Men Off" del fotografo Andrea Varani, ospitata nella sede di Empoli e volta a promuovere l’utilizzo creativo degli scarti in pelle delle sue produzioni. Fondata a Vinci nel 1979 ad opera di Bruno Morelli, eccellenza italiana nella lavorazione di capi in pelle per le più importanti Maison italiane e internazionali, Pellemoda sposa e sostiene la consapevolezza dell’impegno di dover restituire bellezza ad un mondo in trasformazione.

Attraverso le foto esposte, selezionate da Pellemoda dall’archivio di una vita artistica di Andrea Varani, attivo sin dagli anni ’80, e scattate tra il 1996 e il 2023, ci si trova di fronte a ritratti femminili racchiusi nelle cornici in pelle ottenute dalle eccedenze di produzione. Pellemoda accoglie la mostra fino a fine aprile 2024, dopodiché sono in previsione esibizioni itineranti, tra Milano, Nairobi e Dubai, per iniziare.

Le opere trasmettono la visione intima e personale di Varani, dove le donne sono tutte bellissime, diverse, statuarie, allo stesso tempo vicine e irraggiungibili, in un universo in cui l’unico uomo ammesso è l’autore appostato dietro a l’obiettivo. Ogni opera è stata inoltre valorizzata da cornici uniche, ideate dall'artista Armando Tanzini, create utilizzando gli scarti di pelle forniti da Pellemoda, dando modo di ridare vita e rimettere in circolo un prodotto che altrimenti sarebbe destinato a spegnersi e conferendo un ulteriore tocco di eleganza e unicità al tutto. Rientra in questa raccolta anche un intenso primo piano in bianco e nero della famosa attrice Diane Kruger.

Ogni fotografia è stata tokenizzata sulla blockchain utilizzando chip NFC incorporati dietro le stampe. Questo processo, reso possibile da WoV Labs, ha certificato ogni pezzo, fornendo Passaporti Digitali che confermano la loro autenticità, provenienza e proprietà. Questo non solo ha aumentato il valore di ogni opera, ma ha anche trasformato l'esperienza di visualizzazione. I visitatori possono interagire con le opere d'arte, accedendo a storie dettagliate e alla certificazione semplicemente appoggiando i loro smartphone sui Chip.

Pellemoda inaugura l’esposizione con un vernissage nella sua sede in Via I Maggio, 14 a Terrafino alle ore 19 di venerdì 15 dicembre, descrivendo la fotografia come una seconda pelle, dell’artista Varani e dell’azienda toscana appartenente alla Holding Morelli, intenzionata a trasmettere nuovamente il proprio legame con la comunità in cui opera e il rispetto dell’ambiente circostante.

Fonte: Ufficio stampa