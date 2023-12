Pista d'atletica Empoli, lavori da 7 milioni in via Sanzio: accoglierà 1.500 spettatori

Uno degli investimenti pubblici più grandi che questa amministrazione abbia fatto per lo sport, per la storia di Empoli che in campo sportivo ha pochi eguali a livello nazionale. Parliamo della realizzazione del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio: ecco l’approvazione del progetto esecutivo con avvio di gara.

Il nuovo impianto soddisferà i requisiti più moderni che un impianto di respiro nazionale deve rispettare. Un nuovo stadio per il mondo dell’atletica a due passi dal polo scolastico delle scuole superiori per rilanciare quel meraviglioso sport e dare finalmente ad associazioni ed atleti la struttura che meritano.

Il cronoprogramma prevede inizio lavori a giugno 2024 e durata degli stessi un anno e mezzo.

Pista d'atletica Empoli, il progetto nel dettaglio

Prevede la realizzazione della pista di atletica regolamentare ad 8 corsie della tribuna coperta da 1514 spettatori con relativi collegamenti di accesso ed esodo dalla zona e servizi igienici a quota tribuna. L’impianto, sia per quanto riguarda la parte dedicata agli spettatori che per quella degli atleti, risulta completamente accessibile con percorsi di dimensioni adeguate e ascensore che conduce fino alla tribuna. Al disotto della tribuna è prevista la realizzazione una pista da 60 metri per attività di corsa indoor, spogliatoi per atleti e giudici di gara, una sala pesi, una zona accoglienza e ristoro per i fruitori e i relativi spazi di servizio. Tutti gli ambienti sono progettati in modo da garantire il rispetto delle linee guida della Federazione Italiana di Atletica Leggera finalizzato all’omologazione dell’impianto per la realizzazione di campionati Italiani su pista outdoor.

Ha un costo di circa 7.200.000 euro e prevede la realizzazione del polo sportivo di atletica. La pista di atletica occuperà la parte centrale del lotto e sarà realizzata con anello regolamentare ad 8 corsie con fossa interna per il percorso siepi, gli spazi interni saranno occupati dalle aree idonee a realizzare le altre discipline di lancio e atletica, in particolare con n.2 postazioni per ciascuna disciplina di lancio del disco, lancio del martello, lancio del peso, salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta, completa l’area una pista ad anello perimetrale per il pattinaggio e ciclismo.

La tribuna potrà ospitare 1.514 persone a sedere oltre agli spazi sicuri individuati per i d.a. e sarà realizzata con struttura a telaio in calcestruzzo con gradonata realizzata con travi prefabbricate e sarà completamente coperta, con copertura realizzata con travature reticolari in acciaio e lamiera metallica di copertura. Al piano primo sarà realizzata anche una pista indoor a quattro corsie di lunghezza 60 metri accessibile direttamente dal corridoio atleti al piano terreno mediante collegamento interno. Sarà presente inoltre una palestra di circa 180 mq per le attività complementari alla preparazione sportiva, che potrà essere utilizzata dalle classi delle scuole o utenti esterni per l’attività sportiva al chiuso. I locali di servizio dell’impianto comprendono anche le aree a spogliatoio, articolate in 6 locali distinti per oltre 100 posti spogliatoio, che potranno essere utilizzati da atleti, giudici di gara e istruttori. Sono inserite all’interno degli spazi di servizio anche i locali ad uso ufficio, deposito, locale di primo soccorso e due ambienti per il controllo antidoping. Tutti gli ambienti sono dimensionati in modo da poter ospitare campionati federali Nazionali. Completa l’area al piano terreno il locale bar ristoro.

Le dichiarazioni

"Empoli avrà finalmente un nuovo grande impianto sportivo dedicato allo sport per eccellenza, l’atletica - afferma la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini -. È davvero una grande soddisfazione chiudere questi dieci anni di mandato con l’apertura di questo cantiere. Il tema della convivenza tra atletica e calcio nello stadio Castellani è stato uno dei più difficili da gestire in questi anni e non lo sarà più in futuro. Finalmente anche l’atletica avrà un suo stadio dedicato e potrà continuare a portare alto il nome di Empoli nel panorama sportivo. La cosa importante è che la collocazione in via Sanzio di questo impianto lo rende anche e soprattutto un potenziamento straordinario delle attrezzature per le scuole superiori, facendo del polo di via Sanzio sempre più un vero e proprio campus scolastico. Questo impianto dovrà essere intitolato a Dario Del Sordo, presidente storico e fondatore dell’associazione Toscana atletica e compianto punto di riferimento per tutta la nostra città".

Alle parole della prima cittadina si aggiungono quelle del sindaco del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella che sottolinea: "La creazione di un nuovo impianto di atletica a Empoli è un'ottima notizia per tutto il territorio metropolitano. Noi abbiamo bisogno di rafforzare e dare prospettiva a tutte le agenzie veramente educative e tra queste rientrano le società sportive, che hanno un ruolo non secondario nella crescita al divertimento e all'impegno, nella formazione al benessere restando leali con coloro con cui si compete e che sono nostri compagni in una corsa in cui dare il meglio di sè insieme agli altri".