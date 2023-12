Scontro tra auto a Baccaiano, 41enne intrappolato nell'auto. Il sindaco: "Sp 80 strada più pericolosa e trafficata"

Incidente con feriti per uno scontro tra due auto, in una di queste un 41enne è rimasto bloccato nell'abitacolo. Il fatto è accaduto alle 6.30 di questa mattina a Baccaiano, lungo la sp80 'Virginio' a Montespertoli. Sul posto per i rilievi i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre alle ambulanze della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino e di Montespertoli. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

L'occasione, purtroppo, dell'incidente ha sollevato una riflessione sulla pericolosità di quel tratto di strada da parte del sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. "Nel 2022 abbiamo avuto 30 incidenti, gli ultimi dati del 2023 ci dicono che siamo a circa 20 ma mancano i report dettagliati degli ultimi mesi e quindi possiamo dire che siamo sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Circa il 27% di questi incidenti si sono verificati su una strada sola ovvero la SP80 del Virginio (che attraversa Baccaiano e Anselmo) che continua quindi ad essere la strada più pericolosa del nostro comune oltre che quella più trafficata. Anche stamani su questa strada si è verificato un brutto incidente fuori dal centro abitato".

Non solo la sp 80 però è teatro di incidenti: "Sull'altra strada molto trafficata come la SP51 di Val d'Orme (che attraversa Martignana) questa percentuale scende al 10%. La terza strada con più incidenti è la SP4 ovvero la Volterrana che attraversa il territorio da nord a sud".

Per Mugnaini serve agire sul fronte della prevenzione: "Questi dati penso avvalorino ancora di più la necessità di mettere in sicurezza e rallentare in tutti i modi possibili l'attraversamento dei centri abitati su quelle frazioni, possono piacere o meno gli strumenti che usiamo per farlo ma è una evidenza che ci sia la necessità di rallentare le auto e di far stare sicuri i pedoni e le persone che ci vivono. In questi anni ci abbiamo provato con interventi a Baccaiano, Anselmo (in corso) e Ortimino, continueremo anche con interventi puntuali anche fuori dai centri abitati che abbiamo chiesto alla Città Metropolitana".