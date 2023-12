Sorpresi mentre tentano di abbandonare rifiuti in zona industriale: denunciati

Denunciati per smaltimento non autorizzato di rifiuti. È successo nella zona industriale di Oste di Montemurlo dove due cittadini di origine cinese sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di smaltire illegalmente 64 metri cubi di materiale legnoso di scarto.

Durante i servizi per contrastare lo smaltimento illegale dei rifiuti, a seguito dell'alluvione che ha colpito anche la zona Pratese, i militari hanno trovato le due persone che stavano cercando di lasciare gli scarti in strada vicino ad alcune aziende. I rifiuti provenivano da una ditta di confezione di abbigliamento di Montemurlo, della quale le due persone sono risultate dipendenti. Il mezzo usato per il trasporto dei rifiuti e gli scarti stessi sono stati sottoposti a sequestro.