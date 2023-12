Spaccata nel negozio di bici a Castelfranco, danni ingenti

Spaccata all'interno di un negozio di bici di Castelfranco di Sotto ieri sera. Alle 21.20 in due è stata fatta irruzione nel negozio Dottor Bike lungo la provinciale Francesca Nord. Il titolare Stefano Farioli ha pubblicato dei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso la mezz'ora in cui è stato compiuto il colpo. Sono state rubate due bici professionali Orbea, dal valore di migliaia di euro. A far desistere dal rubare altri mezzi è stato proprio il titolare, che è giunto in tempo. "Nonostante ci fosse gente [al piano di] sopra è stato 20 minuti a sfondare il vetro. [...] Ringrazio quelli dell'allarme che per 26 minuti hanno guardato il tipo sfondare e rubare e non hanno fatto partire l'impianto", commenta con sdegno il proprietario. Le due bici rubate sono state mostrate sui social per dare l'allerta al negozio e alle forze dell'ordine qualora venissero viste messe in vendita. "Il danno è ingente ma ci rialzeremo più forti di prima", conclude nel post sui social.