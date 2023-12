Spaccia droga alla stazione assieme alla compagna in stato di gravidanza: arrestato

Spacciava cocaina, ecstasy e hashish alla stazione di Livorno assieme alla compagna in stato di gravidanza. La guardia di finanza di Livorno è intervenuta per arrestare il 30enne tunisino senza fissa dimora, su cui pendeva anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa quest'anno. La giovane invece aveva pendente un divieto di dimora nell'area di Livorno. A intercettare la droga i due pastori tedeschi in dotazione ai baschi verdi, Krios e Gera, che hanno fiutato subito lo stupefacente. Lui è stato trasferito in carcere, lei è stata fatta visitare dai medici del 118 per poi essere riaffidata ai genitori.