Tpl, agevolazioni e mezzi pubblici gratuiti per la popolazione alluvionata di Campi Bisenzio

Agevolazioni tariffarie fino ad un mese di accesso gratuito ai mezzi di trasporto pubblico per la popolazione alluvionata di Campi Bisenzio. E, dall’altra parte, niente tagli ai Km del trasporto extraurbano che avrebbero dovuto verificarsi con l’avvio della seconda fase del contratto regionale per la gestione del servizio. Sono le due misure proposte dal consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze ai trasporti e alla mobilità Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, grazie allo stanziamento di risorse per il trasporto pubblico locale.

I provvedimenti sono contenuti in un ordine del giorno presentato nella seduta odierna del Consiglio metropolitano dal consigliere delegato. “Il testo – spiega Casini – è stato approvato all’unanimità da tutti i consiglieri, a cui va il mio ringraziamento. Ciò ci permette di assicurare agevolazioni tariffarie per i cittadini di Campi Bisenzio, fino al rimborso totale degli abbonamenti della durata di un mese, una misura importante per garantire gli spostamenti col mezzo pubblico alle tantissime famiglie che hanno perduto e visto andare disttutte le loro auto e moto”.

“Allo stesso tempo – aggiunge Casini – , con questa disponibilità di risorse stanziate, la Metrocittà riesce a scongiurare i tagli previsiti dalla Regione per la cosiddetta fase T2 del contratto regionale per la gestione del Tpl, che avrebbe dovuto comportare 220mila chilometri/l’anno in meno nel trasporto extraurbano per l’area metropolitana fiorentina. Nella Città metropolitana contiamo dunque di arginare questo taglio. Uno sforzo che risponde all’intento della Città metropolitana di stanziare quante più risorse possibili per potenziare il trasporto pubblico, garantire diritti ai cittadini su tutti i territori e spingere per una mobilità sostenibile”.

"Ringrazio il consigliere delegato della Città Metropolitana, il Sindaco Casini - dichiara il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri - per aver presentato quest’ordine del giorno e tutti i consiglieri per l’approvazione".

Una risposta concreta da parte della Città Metropolitana, un gesto di solidarietà e di aiuto verso le famiglie campigiane già duramente colpite.