Trovato in possesso di metanfetamina 'shaboo' durante un controllo: denunciato

Ieri alle 16 una volante della polizia, in servizio nel quartiere di Cisanello, ha effettuato un controllo su alcuni individui a piedi che avevano manifestato un atteggiamento sospetto alla vista della polizia, cercando di evitare i controlli. Durante l'identificazione di uno di loro, un cittadino 22enne delle Filippine residente a Pisa, è stata eseguita una perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di metanfetamina "Shaboo". Dopo le procedure necessarie, è stato segnalato amministrativamente come consumatore di stupefacenti.