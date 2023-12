A Natale regala il Natale ai più poveri, ecco come sostenere la Comunità di Sant'Egidio

A Pisa, Livorno, Lucca e Firenze, come a Parigi, Roma, Ivano Frankivsk, Budapest, Maputo e chissà quante altre città del mondo. Partono i preparativi del Pranzo di Natale, la Festa delle feste. Una proposta originale e molto bella per vivere insieme, come città, il giorno del Natale.

Per i pisani, da inizio dicembre l'appuntamento è in centro, nei locali adiacenti alla chiesa di San Matteo sul Lungarno Mediceo. Ogni sabato e domenica pomeriggio sarà possibile aiutare a cucinare, preparare gli allestimenti, riempire le slitte di regali.

"Chiediamo l'aiuto di tutti, gli ospiti saranno tanti. C'è tanto lavoro da fare, per ospitare gli amici di sempre, quelli che incontriamo e sosteniamo tutto l'anno e tanti altri che si sono aggiunti: perché molti hanno bisogno di aiuto ma molti di più hanno bisogno di aiutare, di vivere cose belle, di sentire la gioia di stare insieme".

Quest’anno sarà possibile sostenere i pranzi di Natale con i poveri che Sant'Egidio organizza in oltre 70 paesi anche attraverso SMS solidali da inviare al numero 45568: si potranno donare 2 euro, chiamando da rete fissa 5 o 10 euro. Il ricavato servirà ad aggiungere un posto in più in questa grande tavola, dove trovano posto anziani, bambini, famiglie, persone senza casa, migranti insieme a tante donne e tanti uomini di buona volontà che con il loro tempo, la loro amicizia, la loro generosità rendono possibile quest'opera straordinaria.

Info: santegidio.pisa@gmail.com; tel. 0586211893

https://www.santegidio.org/