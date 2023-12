Aer acquisita da Alia, Fp Cgil: "Buon accordo che tutela tutto il personale"

AER S.p.A. è l'azienda del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dei Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo nella Città Metropolitana di Firenze, che viene acquisita da Alia Servizi Ambientali spa entrando a far parte del gruppo Multiutility.

Alia Servizi Ambientali S.p.A., AER Ambiente Energia Risorse S.p.A e sindacati hanno concordato tutele e sviluppi per il personale dipendente (un’ottantina di persone) e per le lavoratrici e i lavoratori precari del gruppo.

Con il protocollo è stata garantita la continuità dei rapporti di lavoro, impegnando le aziende ad agevolare la permanenza del personale per almeno 2 anni nel territorio ove svolgono l'attività ed avviare un tavolo di confronto sul tema.

È stato avviato anche un percorso di stabilizzazione per i tempi determinati e i lavoratori in somministrazione, e stabilito che le aziende si impegneranno ad avviare un confronto con la finalità di reinternalizzare servizi e lavoratori in appalto (circa una quarantina) e a garantire l'applicazione contrattuale di settore per i servizi comunque esternalizzati.

Infine, per tutto il personale di AER S.p.A. che entra nel gruppo Alia Servizi Ambientali S.p.A. si avvierà il percorso negoziale previsto dagli accordi di gruppo.

Per la Fp CGIL Firenze si tratta di "un buon accordo che tutela tutto il personale e che mette le basi per una contrattazione futura all'interno di Alia".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa