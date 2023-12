Al tiro a segno di Fucecchio si festeggiano due neo dottoresse

"Al tiro a segno di Fucecchio si festeggiano le due neo dottoresse MARTINA LUCIA classe 2001 e SILVIA GIUBBOLINI classe 1976.

Gli impegni nella vita, nel lavoro, con la famiglia e con lo sport non hanno impedito il raggiungimento di questo importante traguardo riuscendo ad ottenere un brillante risultato ( 110 e lode per Martina - 107 per Silvia)

In un momento storico così delicato, tra crisi morali ed economiche, è importante festeggiare SE NON ESSENZIALE , affinchè chiunque possa dire a se stesso " posso farcela".