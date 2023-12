Alluvione, teatro di Campi Bisenzio ancora inagibile, salta il concerto sugli 'ultimi romantici'

Il concerto Rachmaninov e Puccini gli ultimi romantici, previsto per domenica 17 dicembre alle 16,30 presso il Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, è stato rinviato a data da destinarsi perchè, nonostante tutti gli sforzi della dirigenza del Teatro per ripristinare prima possibile i locali e l'antincendio del Teatro devastati dall'alluvione, non è stata data l'agibilità al momento dagli enti proposti.

OMEGA si propone comunque di dare subito comunicato per il giorno e il luogo del rinvio.

Si può consultare il sito www.omegamusica.org, sia per il rinvio che per altri eventi.