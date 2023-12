Aumentano accessi al pronto soccorso del San Jacopo: attivate soluzioni organizzative, ma nuove assunzioni bloccate

Nel pronto soccorso di Pistoia gli accessi dei pazienti stanno aumentando in analogia con quanto sta accadendo in tutti i pronto soccorsi e in corrispondenza con quanto accade ogni anno in questo periodo stagionale: gli accessi maggiori riguardano persone anziane con patologie respiratorie, fragili e malati cronici.

L'Azienda per sopperire alla carenza dei medici della Medicina d'Urgenza ha messo in atto diverse soluzioni organizzative e tra queste l'integrazione tra gli specialisti della Medicina d’Urgenza, Medicina Interna e della Geriatria per la gestione clinica precoce dei pazienti che arrivano al Pronto Soccorso, tale progetto è attivo anche al San Jacopo.

Non risulta invece al momento carente l'organico infermieristico, come dovrebbe essere noto al Nursind: anche il PS di Pistoia è stato rinforzato rispetto ad altri contesti operativi.

Quanto alle assunzioni ormai è ampiamente risaputo che la regione Toscana non può procedere nell'assumere nuovo personale nel rispetto del decreto ministeriale.

Fonte: Ausl Toscana Centro