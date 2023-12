Biblioteca di Empoli, tutto pronto per il 'fatto a mano' delle sferruzzanti e un pomeriggio ‘innevato’

Filo, ferri, uncinetto e un po’ di atmosfera invernale. Ecco le attività promosse dalla biblioteca comunale di Empoli Renato Fucini, in programma la prossima settimana.

Si comincia col martedì alle 16.30 e il gruppo Sferruzza, Sferruzza al Bibliocoop, al Centro*Coop: un incontro su come imparare l’arte dei lavori ai ferri e all’uncinetto, oppure accrescere le proprie conoscenze. Per partecipare, basta scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.



Una nuova attività da non perdere al Punto Prestito della Biblioteca al Centro Giovani Avane, a La Vela Margherita Hack, via Magolo 32, è nell’ambito dell’iniziativa “La Biblioteca come piace a te”: Giovedì 21 dicembre 2023, alle 17, appuntamento col “Mago Inverno e la misteriosa neve”. Lasciamoci avvolgere dalla magica atmosfera dell'inverno, tra libri, cartoncini, brillantini e tanta magia. La bibliotecaria Antonella guiderà i partecipanti in questo ‘innevato’ pomeriggio alla scoperta di chissà quali misteri. (età 4-10 anni)

È necessaria la prenotazione da effettuare all’indirizzo mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure contattando il numero telefonico 0571 757873.



IDEE REGALO - In biblioteca la vetrina delle sferruzzanti è stata allestita a tema natalizio con tante idee da impacchettare. E anche i libri al buio dell’associazione Amici della biblioteca si colorano di feste con tanti pacchetti regalo da donare o donarsi…

AVVISO DI CHIUSURA – La biblioteca comunale rende noto che il Punto Prestito della Casa della Memoria

sarà chiuso da lunedì 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 compresi. La riapertura pertanto è prevista per il giorno 8 gennaio 2024.



CONTATTI - Per informazioni e prenotazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873, biblioteca comunale Renato Fucini, via Cavour, 36 – Empoli, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it, 0571 757840 e Centro Giovani Avane, via Magolo, 32 – Empoli, 0571 82403.

