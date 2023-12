Biblioteca Trecentonovelle, la scuola di via Rondoni accoglie 800 libri

Inaugurata la Biblioteca Trecentonovelle, dell’Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato, un luogo dedicato alla cultura, all'apprendimento e all'incontro. A tagliare il nastro nella sede di via Rondoni sono stati il sindaco Simone Giglioli insieme al preside Andrea Fubini, mentre il taglio del nastro, in comtemporanea, nella sede di via Capponi è stato realizzato dall’assessore alla cultura Loredano Arzilli. La cerimonia si è svolta il 14 dicembre su tutte e due le sedi, in collegamento con le classi dell’Istituto.

La biblioteca Trecentonovelle ha un patrimonio di circa 800 volumi, tra libri e riviste, ed è un ambiente ideale per la promozione della lettura; è inserita nella Rete Bibliolandia, che comprende 58 biblioteche dislocate su tutto il territorio della provincia di Pisa.

Tra gli ospiti erano presenti Massimo Gabbrielli, Anna Maria Vezzosi e Silvia Petrucciani, come rappresentanti della Rete Bibliolandia e responsabili delle Biblioteche comunali di San Miniato, le docenti in quiescenza Rosella Benedetti e Raffaella Grana, che collaboreranno nel prestito bibliotecario, le volontarie LaAV di Leggere: Forte!, che hanno svolto attività di promozione alla lettura in alcune classi dell’Istituto e i membri del Collegio di Istituto.

"L’idea di realizzare una biblioteca è nata circa due anni fa come proposta di riqualificazione di alcuni ambienti scolastici – hanno dichiarato Silvia Profeti, referente di plesso e coordinatrice del progetto e Teresa Pronestì Referente del progetto didattico -. Successivamente sono state individuate le aule e acquistati arredi, per proseguire poi con il lavoro di catalogazione del fondo librario in dotazione".

Durante l’inaugurazione sono stati proiettati e spiegati i lavori del progetto “Un’esposizione di emozioni”: durante la settimana di #ioleggoperché tutti i docenti hanno programmato delle attività di lettura, scrittura e disegno partendo dalla scelta di un libro da leggere durante le ore scolastiche. Il percorso si è concluso con la creazione, da parte degli alunni, di una vetrina espositiva, facendo riferimento alla tematica delle emozioni.

La referente della biblioteca scolastica, Chiara Mattiello, ha ringraziato tutti gli alunni, i docenti e il personale ATA, che hanno collaborato a rendere la giornata indimenticabile e soprattutto il gruppo di lavoro del progetto biblioteca, costituito dai docenti Rosario Monteleone, Silvia Maritan, Silvia Profeti e Manuela Trillo.

"La biblioteca scolastica è destinata a diventare un fulcro di conoscenza e cultura ed è pronta a accogliere tutti gli alunni, promuovendo l'accesso alla cultura e la condivisione di idee – ha dichiarato il preside, Andrea Fubini -. Dopo due anno di lavoro e di impegno, adesso questo spazio di cultura è un luogo a disposizione degli alunni e delle alunne che, nel corso del tempo, potrà crescere ed essere ampliato".

"Complimenti all’Istituto Sacchetti per questo progetto, la nascita di una biblioteca è un arricchimento non solo per la scuola ma per tutta la comunità – hanno dichiarato il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Loredano Arzilli -. La possibilità di accedere a Bibliolandia è un’occasione per ampliare la rete e, al tempo stesso, un’opportunità per i ragazzi e le ragazze di potersi avvalere del prestito di tutte le biblioteche della provincia di Pisa, avendo così a disposizione un patrimonio librario enorme, che sfiora il mezzo milione di volumi".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa