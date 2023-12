Confartigianato Imprese Firenze verso la nuova Presidenza

"Nel rispetto dei tempi e dei ruoli, avremo la nuova Presidenza. Confartigianato Imprese Firenze è sempre più solida e strutturata, in tutto il nostro territorio". Lo assicura il Segretario generale Jacopo Ferretti, a margine di vari confronti con la Giunta esecutiva, con i Presidenti delle categorie, e con i dipendenti della struttura Confartigianato. "Le imprese artigiane della città e della Provincia di Firenze – ricorda Ferretti – vivono un momento complesso, tra rincari, inflazione, insicurezza, al quale si è aggiunto l'alluvione di novembre, e c'è bisogno di noi. Per questo, siamo già al lavoro per il nuovo – o la nuova – Presidente". Ferretti saluta e ringrazia il Presidente dimissionario "al quale auguriamo il meglio".

Fonte: Confartigianato Imprese Firenze