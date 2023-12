Consiglio comunale Castelfranco di Sotto, all'ordine del giorno gli interventi per il maltempo

Convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto, per il giorno 19 dicembre 2023 alle ore 18, presso la Sala Consiliare del municipio.

Saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30.11.2023.

4. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2023 – APPROVAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000.