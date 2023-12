Consiglio comunale di Certaldo, all'ordine del giorno anche il trasporto pubblico

È convocato per martedì 19 dicembre alle ore 19:45, in prima convocazione, e alle ore 20:15 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare "Denise Latini" in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 - COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Proposte di deliberazione

3 - IMPIANTI SPORTIVI - AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. – Approvazione nuovo statuto in ottemperanza al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i.

Mozioni

4 - “Sviluppo di progetti di sicurezza urbana integrata nel territorio di Certaldo e accesso ai bandi regionali di finanziamento". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

5 - “Per il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di assassinio di una donna in stato avanzato di gravidanza". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

6 - “Impegni per l’efficientamento del trasporto ferroviario, in sostegno degli studenti residenti a Certaldo". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

7 - “Istituzione parcheggi rosa nel territorio comunale di Certaldo. Approvazione proposta di regolamento". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

8 - “Potenziamento illuminazione Giardino dei Bersaglieri e area verde intitolata a Vanda Viani e Dina Testi". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

9 - “Sollecito ad adempiere per i Gestori del Trasporto Pubblico Locale ferroviario”. Mozione presentata dal Gruppo PD.

Interrogazioni

10 - “Tutela della cipolla di Certaldo e possibili irregolarità nella vendita del marchio”. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa