Consiglio comunale Empoli, Battini si dimette e le opposizioni vogliono sfiduciare Mantellassi

Lunedì 18 dicembre 2023, alle 17.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta come di consueto potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito l’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Dimissioni del consigliere comunale sig. Vittorio Battini – surroga e convalida della nomina del nuovo consigliere comunale.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a viabilità Corniola e Ponzano.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a problemi sicurezza, accessibilità, rifiuti pannoloni e decoro delle frazioni e dello stadio comunale.

5.Lavori di somma urgenza conseguenti eventi calamitosi del 2 novembre 2023 nel sottopasso via dei Cappuccini - Presa d'atto del verbale di somma urgenza e approvazione della perizia giustificativa ex art. del d.lgs.36/2023 e art. 191, comma 3 del tuel d.lgs. 267/2000 e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai senti dell'art. 194, comma 1 lett. e) del tuel d.lgs. 267/2000.

6.Piano Strutturale Intercomunale – Adozione ai sensi degli art. 19 e 23 della l.r.t. 65/2014.

7.Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 238 e 252ter della lrt 65/2014. Esame delle osservazioni e approvazione della Variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

8.Piscina comunale di Empoli - Approvazione nuovo schema di Statuto della società in house affidataria Aquatempra s.s.d. a r.l.

9.Art 194 d.lgs 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza Tar Toscana n. 763/202.

10.Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a attivazione del Comune di Empoli nei confronti della Regione Toscana affinché venga realizzato anche nella nostra regione un Centro di permanenza per i rimpatri.

11.Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a condanna degli atti terroristici di Hamas e sostegno ad Israele e al popolo israeliano.

12.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a raccolta porta a porta di domenica.

13.Mozione di sfiducia e revoca del presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi ai sensi dell'art. 37 del regolamento dell'organizzazione del consiglio comunale presentata dai gruppi consiliari Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune per la sinistra, Movimento 5 Stelle.