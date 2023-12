Dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato 1,3 milioni per le aziende colpite dall’alluvione

Un milione e 380 mila euro è quanto la Camera di commercio di Pistoia-Prato metterà a disposizione delle imprese delle province di Pistoia e Prato colpite dall’alluvione dello scorso novembre.

Sin dalle prime ore la Camera di commercio ha dato avvio, d'intesa con le associazioni economiche, ad una serie di azioni concrete a sostegno del mondo imprenditoriale e, in poche settimane, la Giunta ha approvato all'unanimità un fondo per il sostegno alle imprese di Pistoia e di Prato colpite dalle alluvioni dello scorso novembre.

Sul Fondo, oltre a risorse proprie della Camera di commercio di Pistoia-Prato, confluiranno quelle derivanti da Unioncamere italiana e dalla Camera di commercio di Roma. Parliamo in tutto di oltre 1,3 milioni di euro.

L’ente camerale ha riscontrato una forte e tangibile solidarietà da parte del sistema camerale: la Camera di commercio di Roma ha destinato un milione di euro, suddiviso in parti uguali, alle Camere di commercio di Pistoia-Prato, di Firenze e della Toscana Nord Ovest, contribuendo con circa 333mila euro ciascuna. Inoltre, da Unioncamere italiana giungono ulteriori 430mila euro, provenienti dal Fondo perequativo destinato alle calamità naturali.

“Questo intervento mira a riconoscere e sostenere il valore sociale intrinseco delle imprese e il loro ruolo cruciale nel tessuto territoriale. – commenta Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato - È un primo segnale concreto di attenzione verso le difficoltà che le imprese stanno attraversando per proseguire la loro attività. Continueremo a lavorare fianco a fianco con le aziende e le associazioni di categoria per implementare ulteriori iniziative di sostegno. La resilienza delle nostre imprese è la chiave per far ripartire a pieno regime il territorio colpito da questa grave calamità.”

Un tavolo di coordinamento con le associazioni di categoria sta lavorando in questi giorni per definire gli ultimi dettagli del bando.

Tra i requisiti richiesti dal bando sarà necessario aver presentato il Modello C1, cioè la scheda di segnalazione danni, attraverso la procedura online presente sul portale della Regione Toscana gestito da Sviluppo Toscana.

L’obiettivo è di lanciare il bando già nelle prossime settimane, dimostrando con azioni concrete l'impegno della Camera di commercio nel sostenere e valorizzare il tessuto imprenditoriale locale.

Fonte: Camera di commercio di Pistoia-Prato