Derby al Pala Sammontana, sul parquet di Empoli si sfidano Etrusca e Use

Di derby, quest’anno, non c’è che l’imbarazzo della scelta ma quello che va in scena sabato sera alle 21 (arbitri Di Salvo di San Giuliano e Zanzarella di Siena) è sicuramente uno di quelli che accendono più degli altri le tifoserie. Al Pala Sammontana arriva l’Etrusca San Miniato, la squadra che negli ultimi anni ha fatto la voce grossa nel basket della zona e che quest’anno, però, è decisamente più vicina. Lo dice la classifica (16 punti i biancorossi, 14 i cugini) e lo dice la vittoria colta all’andata dai biancorossi a Fontevivo, due elementi che ora aspettano la conferma dal campo.

Il fatto che la Computer Gross ci arrivi col vento in poppa della vittoria di Lucca è un altro aspetto da tenere in considerazione nel presentare la gara. Parola quindi a coach Luca Valentino. "Ci aspetta una partita molto complessa – spiega - contro una San Miniato che ha ottenuto grandi risultati nel girone d'andata guidando anche la classifica. E’ una squadra che ama giocare a ritmi alti, complice la grande esuberanza fisica dei suoi giocatori e che ha qualità dall'arco nel reparto esterni, aspetti che la rendono temibile anche in situazioni di transizione offensiva".

"Per noi – prosegue - sarà decisivo replicare una gara 'intelligente' come abbiamo fatto a Lucca, consapevoli di non poter mostrare, visto l'aggiunta di altre complicazioni oltre a quelle che già avevamo, la nostra versione migliore. Sarà fondamentale essere concreti e solidi nei 40 minuti restando mentalmente in una partita sicuramente molto importante anche per la classifica. Noi ci crediamo e non vediamo l'ora di scendere in campo".

E se ci crede la squadra, figuriamoci i tifosi…

