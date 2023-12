Due appuntamenti con Toscana ferrovie in scala a Empoli

Fine settimana importante per l’associazione Toscana ferrovie in scala che, nel weekend, ha organizzato due interessanti iniziative a Empoli.

Domattina, sabato, alle 10.30 in via Cavour è in programma la presentazione delle novità del catalogo 2023/2024 della Atm (Antonini treni modellismo) che ha accettato con piacere l’invito ricevuto dall’associazione empolese. "Un grazie va alla Misericordia che ha messo a disposizione la propria sala delle adunanze per ospitare questo momento che richiamerà i tanti appassionati della zona."

Domenica dalle 9 alle 16, invece, ci si sposterà al Dopolavoro ferroviario di piazza don Minzoni per la mostra scambio a cui parteciperanno anche i gruppi modellisti della zona: Cigoli, Lucca, Pistoia e Livorno che saranno presenti con i loro plastici ed altro materiale. La rivista Ferrovie presenterà i nuovi numeri.