Festa a Empoli per i cento anni di Maria Grazia Comparini: gli auguri della città

L'assessore Adolfo Bellucci con Maria Grazia Comparini

Classe 1923, Maria Grazia Comparini festeggia nella sua storica dimora cento anni. Un grande traguardo. Ad omaggiare la signora in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Adolfo Bellucci, che oggi, venerdì 15 dicembre 2023, le ha consegnato una pergamena ricordo e un dono floreale.

Figlia di Emma Del Vivo e Giovanni Comparini, Maria Grazia nasce a Firenze ma subito dopo arriva a Empoli. Vive un’infanzia serena, immersa nella natura di Monteboro in compagnia di animali, respira aria buona, vive di semplicità e tanto amore dai genitori e dai nonni.

Si sposa con Giovanni Montepagani nel gennaio del 1945 alla fine del periodo buio della guerra, dal cardinale e arcivescovo di Firenze, Elia Angelo Dalla Costa. Profonde furono le ferite provocate dalla guerra e molte le perdite nella vita di tutti ma Maria Grazia grazie al suo temperamento coraggioso, è riuscita a superare quei tristi eventi, affrontandoli e andando avanti.

"Forse è proprio quello che l’ha portata ai suoi invidiabili cento anni – racconta una delle due figlie, Francesca Lucia, l’altra si chiama Giovanna -. Dopo la guerra siamo rimaste per un periodo a Firenze. Il babbo veniva a Empoli per mandare avanti le aziende di famiglia e la mamma conduceva con passione l’azienda agricola Comparini che è stata tramandata nel tempo e che oggi portiamo avanti noi e i nostri figli. Donna generosa, attenta e capace. Da lei tutti noi continuiamo ad imparare i valori sui quali ha fondato la sua vita: la fede e l’amore. Ha avuto cinque nipoti e per la famiglia lei è nonna Mimma. Un carattere gioioso – continua la figlia – espansivo, vigile ancora adesso che ha sempre pensato agli altri. Ha creduto nella vera amicizia. Mamma è una donna che diffonde serenità e voglia di vivere. Starle accanto è davvero piacevole. Il suo motto: 'Andiamo avanti, coraggio, via via'. Tre parole che ci trasmettono fiducia e speranza, soprattutto oggi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa