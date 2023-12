Scomparso a soli 27 anni Fabio Camelli, giovane originario di Lamporecchio che si è battuto come un leone per tentare di sconfiggere una malattia giunta 4 mesi fa a sconvolgere per sempre la sua esistenza. La cronaca degli ultimi periodi è affidata alle pagine del quotidiano Il Tirreno. Lui, che ha lavorato anche alla Sammontana di Empoli, per le cure era giunto fino a Milano, per dei trattamenti speciali che gli hanno dato forza solo per un breve periodo. Viveva a Cerbaia di Lamporecchio ed è stato accompagnato fino agli ultimi giorni dai genitori e dalla fidanzata, fino alla scomparsa avvenuta a Cisanello. I funerali di Fabio Camelli si terranno domani, sabato 16 dicembre, alle 14.30 nella chiesa di Santo Stefano a Lamporecchio.