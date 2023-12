Fermato con una cassa acustica soundbar e un giubbotto di marca rubati, aveva anche patente non sua

I carabinieri di Ponsacco hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa una persona straniera per furto e ricettazione di beni vari durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati. Il sospetto è stato controllato e trovato in possesso di una cassa acustica soundbar, risultata rubata da un supermercato locale, e di un giubbotto di marca trafugato da un negozio di abbigliamento. Attraverso i filmati di sorveglianza, i militari hanno identificato il sospetto come l'autore materiale del furto del giubbotto. Durante la perquisizione, è emerso che la persona possedeva anche una patente di guida intestata ad altri e una pinza tronchese. La refurtiva è stata temporaneamente sottoposta a sequestro.