Firenze città circolare, altri 4.500 utenti avranno le chiavette per i contenitori stradali digitali

Sono circa 4.500 le utenze interessate dal nuovo step di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti del Comune di Firenze, che riguarda adesso i residenti delle aree Firenze Nova e Perfetti Ricasoli, che già nel corso di questa settimana vengono contattati dagli operatori di Alia Servizi Ambientali. Lo sviluppo del progetto ‘Firenze città circolare’ prevede la consegna a domicilio del materiale informativo e della chiavetta elettronica A-pass per l‘apertura e il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali digitali, che possono essere sbloccati anche con la App ‘Aprilo!’ scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android da Google Play e App Store.

Nelle zone Firenze Nova e Perfetti Ricasoli il progetto a regime prevede la messa a terra di circa 400 nuovi contenitori stradali digitali, con postazioni che saranno composte da 5 o più cassonetti affiancati, ognuno destinato ad accogliere un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile). A esclusione del contenitore per gli imballaggi in vetro, tutti gli altri dovranno essere aperti tramite l’A-pass, così da consentire di registrare ogni singolo conferimento e migliorare la qualità dei materiali da avviare alle rispettive filiere di riciclo.

Tra le strade interessate in questa fase di progetto si ricordano: via Perfetti Ricasoli, via Panciatichi, via Accademia del Cimento, via Carlo Del Prete, via Del Terzolle, via Benedetto Dei, via Fanfani e rione Lippi. Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare il sito dedicato, www.firenzecittacircolare.it, oltre alla sezione dedicata nel portale aziendale www.aliaserviziambientali.it. Per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna delle chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.

Fonte: Alia Servizi Ambientali