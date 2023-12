Forza Italia organizza i suoi congressi provinciali in Toscana. Stella: "Partito in crescita continua"

Si apre oggi, per concludersi domenica 17 dicembre, la stagione congressuale di Forza Italia sul territorio. Si terranno infatti i congressi del partito a livello provinciale e di Firenze Grande Città. Grosseto terrà i lavori oggi pomeriggio alle 17:00 all'Hotel Granduca, mentre Pisa li terrà a gennaio. Il Presidente dei Deputati di Forza Italia, on. Paolo Barelli, presenzierà ai congressi di Lucca domani sabato 16 dicembre (dalle 9:00 alle 13:00 all'Hotel Le Ville, a Capannori), e di Firenze Grande Città, in programma dalle 15:00 alle 19:00 all'Hotel Raffaello in viale Morgagni, nel capoluogo toscano.

"Forza Italia continua a crescere - sottolinea il coordinatore regionale del partito, Marco Stella -. Abbiamo chiuso la fase del tesseramento regionale con oltre 4.000 iscritti, ma teniamo aperto il tesseramento per tutto dicembre: con le cene di Natale, contiamo di arrivare a 5.000 iscrizioni, che è l'obiettivo che ci eravamo dati. Siamo soddisfatti e orgogliosi, il partito mostra grande vitalità. Entro giugno 2024 celebreremo anche i congressi comunali. Il 9 giugno andranno al voto 183 Comuni nella nostra regione, è importante che la base di Forza Italia scelga i propri coordinatori locali e provinciali. Ringraziamo le nostre deputate Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, per il loro prezioso lavoro alla Camera e di raccordo tra territorio e Parlamento".

Oltre a Firenze Grande Città e Lucca, domani sono in programma anche i congressi provinciali di Prato (ore 10:00, Hotel President), Siena (ore 10:00, Hotel San Marco) e Livorno (ore 9:00, sala ricevimenti del locale Precisamente a Calafuria, in località Romito), mentre domenica 17 dicembre terranno i lavori il partito provinciale di Massa (ore 9:00 sala convegni dell'Autorità Portuale a Carrara), di Pistoia (ore 9:00 al Circolo Mcl di via Borgognoni 70), di Arezzo (ore 9:30 alla Sala Civica di Cortona) e Firenze (ore 15:00, Hotel '500 a Campi Bisenzio).

Fonte: Forza Italia Toscana