Arrivano 315 alberi da piantare su Fucecchio: ecco dove troveranno casa

Sono iniziati a Fucecchio i lavori per la messa a dimora di 315 nuovi alberi grazie ad un finanziamento regionale ottenuto dal Comune attraverso uno specifico progetto per l'abbattimento delle emissioni in ambito urbano.

Nelle strade della zona artigianale di Mezzopiano e lungo la Strada Provinciale 11/Circonvallazione di Fucecchio l'azienda incaricata dall'amministrazione comunale ha iniziato in questi giorni a inserire negli spazi verdi alberi di Frassino, Liquidambar, Pioppo bianco, Pioppo nero, Leccio, Farnia, Salice bianco e Siliquastro, tutte specie in grado di garantire un elevato assorbimento degli agenti inquinanti, oltre ad essere coerenti con il contesto paesaggistico.

Il progetto ha un costo complessivo di 90 mila euro, di cui 80 mila finanziati dalla Regione Toscana e 10 mila dal Comune di Fucecchio. Del progetto fa parte anche la manutenzione delle piante per cui nel periodo primaverile ed estivo gli arbusti verranno innaffiati e potati secondo le necessità.

"I lavori sono partiti adesso – spiega il sindaco Alessio Spinelli – perchè questo è il periodo più adatto per la piantumazione di alberi e arbusti ornamentali. L'incremento del patrimonio arboreo e del verde in genere è un obiettivo che l'amministrazione persegue da sempre e che fa con progetti specifici come questo. D'altronde la sostenibilità ambientale è un tema che si affronta con progetti a lungo termine, sia attraverso l'aumento del verde, sia con azioni che riducano l'inquinamento e quindi l'utilizzo delle auto come la creazione di una viabilità alternativa come quella proposta attraverso la realizzazione di piste ciclabili e pedonali. In questi anni abbiamo tracciato un percorso legato all'ecologia, anche attraverso l'educazione nelle scuole, che porterà sicuramente frutti in futuro".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa