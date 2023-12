Incendio in appartamento a Firenze, nessun ferito. Famiglia evacuata

Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 17 nel comune di Firenze, in Via di Camaldoli, per un incendio in un appartamento situato al secondo piano. L'incendio è avvenuto nella terrazza e che si è propagato all’interno dell’appartamento. I Vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. Non ci sono persone coinvolte.

Al termine delle operazioni di bonifica l'appartamento è stato reso non disponibile. Gli abitanti 4 persone e un cane saranno sistemate in alloggi provvisori dalla protezione civile del comune di Firenze