Laurea da 110 e lode per Federico Sinigaglia: gli auguri della famiglia a Empoli

Tanti auguri da parte della famiglia per l'ambito traguardo della laurea con il massimo dei voti. Federico Sinigaglia di Empoli lo scorso 13 dicembre ha discusso la sua tesi di laurea all'Università di Firenze, laureandosi con 110 e lode in Scienze chimiche dell'ambiente e dei Beni culturali. Una giornata di grande gioia per questo ambito traguardo, per questo l'augurio arriva anche sulle pagine del nostro giornale da mamma Sonia, dal babbo Fabrizio, dalla sorella Giulia e dal resto della famiglia.