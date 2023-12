Lezioni su sesso a Pontassieve, Fdi: "Vergogna. Si parla di scambismo, pornografia e transessualità"

La consigliera regionale di Fdi, Elisa Tozzi, denuncia l'utilizzo di fondi pubblici a Pontassieve per organizzare lezioni sessuali, alcune durante l'orario scolastico, nell'ambito di cicli di incontri organizzati dalla Consulta dei giovani. Gli argomenti trattati includerebbero secondo la Tozzi "scambi di coppia, pornografia, scambismo e transessualità". Anche la Lega ieri era intervenuta polemicamente sulla vicenda.

Tozzi definisce la situazione "vergognosa" e annuncia l'intenzione di presentare un'interrogazione in Consiglio regionale: "Gli incontri si svolgono in una scuola, la Balducci, nelle biblioteche, nei centri di aggregazione giovanili. Mi sembra molto grave, la sindaca Marini dovrebbe spiegare perché è stato possibile tutto questo. Affrontare certi argomenti così delicati e con tanta superficialità con ragazzi di 14-15 anni è da irresponsabili. Dobbiamo recuperare il ruolo delle famiglie come forza educatrice propulsiva, che dia l'esempio: oggi invece assistiamo a disgregazione, fragilità, alla totale assenza delle istituzioni. Bisogna lavorare su politiche di sostegno proprio alla famiglia. Invece di concentrarsi sul piano ideologico, pensiamo alle cose pratiche".