Compie 100 anni a Livorno Renato Rossi, la scrittura e il computer sono i suoi hobby

È Renato Rossi il nuovo centenario livornese. Nonno Renato è nato il 15 dicembre 1923 a Pistoia e ha trascorso la prima parte della sua vita a Firenze. Così come di famiglia fiorentina è la moglie Margherita, che ha 95 anni portati benissimo.

Nel 1969 Renato, che già lavorava al Genio Civile, scelse come sede di assegnazione Livorno, la città dove già da diversi anni lui e Margherita, insieme ai figli Mario e Roberto, trascorrevano le vacanze estive al mare. Da allora hanno sempre abitato nell’appartamento di via Goito acquistato mentre era ancora in costruzione.

Renato è sempre stato molto attivo, anche dopo la pensione ha continuato a lavorare dando il suo contributo alla realizzazione di opere importanti, tra le quali l’acquedotto sottomarino dell’Isola d’Elba. Adesso dipinge, scrive e lavora al computer, è sempre al pezzo e le energie mentali non gli mancano.

Per festeggiare questo giorno importante il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Renato una scatola di pasticcini con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa