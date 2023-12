Mercatini di Natale, le tappe tra enogastronomia e artigianato in Toscana

Enogastronomia, dolciumi, oggettistica artigianale e addobbi realizzati a mano. Questi e molti altri prodotti sono i protagonisti dei mercatini di Natale che, nei giorni prima e dopo il 25 dicembre, colorano e affollano le città contornati da spettacoli, piste per il pattinaggio sul ghiaccio e intrattenimento per tutte le età. Anche la Toscana risponde presente all'appello dello shopping natalizio e sono molte le piazze a riempirsi di curiosi e di chi è in cerca del regalo da mettere sotto l'albero.

Secondo un'indagine di Coldiretti Toscana, oltre sei cittadini su dieci (62%) frequentano quest’anno i tradizionali mercatini natalizi: è boom per i cesti enogastronomici, scelti dal 37% dei toscani che spenderanno in media 53 euro. Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 5% non farà alcun acquisto mentre ben il 49% spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l’acquisto più gettonato anche se molti, sempre secondo secondo Coldiretti/Ixe', scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli.

Mercatini di Natale 2023, alcune tappe in Toscana

Arezzo. Al Parco Il Prato, in occasione di "Arezzo Città del Natale", c'è il mercato delle meraviglie - Qui tutte le informazioni.

Empoli. In piazza della Vittoria, a "Empoli Città del Natale" fino al 7 gennaio si possono trovare stand e mercatini.

Firenze. Fino a domenica 17 dicembre c'è il tradizionale Mercatino di Natale in piazza Santa Croce: oltre 50 gli stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno.

Lucca. Mercatino dei presepi, fiera d'Inverno e ancora il Fashion in Flair, Antiquariato e molto altro nell'edizione 2023 di Lucca Magico Natale.

Pistoia. L'appuntamento con i mercatini di natale, in piazza Spirito Santo, prosegue nei weekend di dicembre 16-17 e 23-24, dalle 10 alle 19 - Qui il calendario di "Pistoia città del Natale".

Siena. Fino al 7 gennaio c'è il "Mercatino natalizio degli hobbisti" ai Giardini La Lizza. E ancora, il Mercatino di Natale fino al 6 gennaio è anche in Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e viale XXV Aprile - Qui il programma del Natale a Siena.

I mercatini nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Castelfiorentino. Continuano le iniziative del "Natale in centro" di Castelfiorentino: in piazza Gramsci, oltre a giostre e intrattenimento, ogni weekend è allestito uno "Chalet natalizio" con vin brulé, dolci e delizie di ogni tipo.

Certaldo. Domenica 17 dicembre il mercato si sposta nel centro per dare vita alla tradizionale Fiera del Boccaccio. Un'occasione per dedicarsi allo shopping natalizio in vista delle feste.

Fucecchio. Con Nataleinsù, il tradizionale evento natalizio nel centro storico alto di Fucecchio, sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle ore 15 alle 20, mercatini, spettacoli, laboratori e intrattenimento.

Montespertoli. I mercatini di Natale saranno presenti tutti i sabati e le domeniche e i giorni festivi, in piazza del Popolo dalle 9 alle 20 - Qui il programma di Monte Christmas.

Montaione. Artigianato, prodotti alimentari ma anche degustazioni e spettacoli domenica 17 dicembre: il programma del Natale Montaionese.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO