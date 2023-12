Natale con Italia Viva, sold out al Tuscany Hall con Renzi, Saccardi e Danti

Tutto esaurito per la festa di Natale di Italia Viva Toscana, prevista per domenica al Tuscany Hall dalle ore 19:30, alla quale saranno presenti Stefania Saccardi, candidata sindaca di Firenze, Matteo Renzi e Nicola Danti. “Abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni e purtroppo non siamo riusciti ad accontentare tutti. É il segno tangibile del consenso crescente che ultimamente stiamo registrando intorno alla nostra offerta politica e alla candidatura di Stefania Saccardi” - così Nicola Danti, Presidente regionale di IV.

Fonte: Italia Viva Toscana