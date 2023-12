Nel 2023 da Recupero Solidale 200 tonnellate di prodotti: "Diffondere la cultura della lotta allo spreco"

Siamo vicini ad una ricorrenza che, come tutti gli anni, focalizza sempre più l’attenzione delle persone non tanto sul festeggiare il significato simbolico della nascita di un tempo nuovo ma sul consumo di prodotti commerciali identificandosi in un grande spreco di immagini, di oggetti e di denaro. In una fase storica come l’attuale, fortemente connotata da grandi drammi di carattere globale e dalla preoccupazione per la vita delle persone, anche le strade della nostra città celebrano con oggetti effimeri e luccicanti una "festa" che vede nel consumo il suo vero valore.

La nostra Associazione Recupero Solidale è da sempre impegnata nella lotta allo spreco e nell’impegno sul tema dell’economia circolare. L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema "estrarre, produrre, utilizzare e gettare". Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di materiali e energia, facilmente reperibili e a basso prezzo. La cultura e la pratica del recupero, della lotta allo spreco, di un utilizzo attento e responsabile delle risorse, sono elementi fondamentali per affrontare la crisi ambientale e sociale che sta attraversando il nostro tempo.

L’Associazione Recupero Solidale riutilizza, mettendoli in circolo, i quantitativi di prodotti alimentari avviati a rifiuto in quanto imperfetti dal punto di vista commerciale, anche se integri da quello igienico-alimentare. Dal 1998, con un impegno crescente e con crescenti risultati positivi, l’Associazione Recupero Solidale, con il lavoro dei propri volontari e soprattutto con il supporto della rete delle Associazioni del Volontariato del nostro territorio, si occupa di valorizzare ogni forma di solidarietà sociale e di diffondere la cultura del recupero e della lotta allo spreco. Avendo come riferimento la solidarietà sociale ci impegniamo nel migliorare la qualità della vita della comunità, in particolare sostenendo i bisogni alimentari delle famiglie in difficoltà.

La nostra rete è costituita da 35 Associazioni di volontariato a cui va il nostro augurio in questi giorni perché, nonostante le tante difficoltà, possano continuare a svolgere il loro impegno nella vicinanza con chi ha bisogno. La rete delle Associazioni ha garantito un forte supporto alle 1668 famiglie assistite ed anche a loro va un sincero augurio per condizioni di vita più favorevoli. Chiudiamo l’anno 2023 avendo distribuito quasi 200 tonnellate di prodotti. Al termine dell’anno ed al principio di un nuovo anno che ci auguriamo migliore per tutti i nostri assisiti e per la nostra comunità, ci presentiamo forti dei nostri valori ed impegnati a continuare la nostra attività che si inserisce in una prospettiva più ampia che comprende tutte le azioni presenti nel campo dell’economia civile (salute, formazione, lavoro, benessere collettivo) indispensabili fattori di una realtà meno diseguale e più solidale.

Fonte: Associazione Recupero Solidale Empoli