Dopo 'Nidi gratis' a Montelupo rette abbattute per famiglie con Isee fino a 50mila

Grazie alla misura “Nidi Gratis”, promossa dalla Regione Toscana, tutti i nuclei con figli fino a 3 anni e con un Isee inferiore a 35.000 € hanno visto il proprio bilancio alleggerito dalla retta per i nidi. Una misura importante che è andata nella direzione del sostegno alla famiglia e alla conciliazione dei tempi tra lavoro e vita privata.

Rimanevano tuttavia fuori dalle agevolazioni quelle famiglie con un Isee superiore ai 35.000 euro.

Già a settembre l’amministrazione comunale si era presa l’impegno di trovare una soluzione anche per questa fascia.

"Ci è sembrato giusto dare un segnale a tutte le famiglie con un Isee tra 35.000€ e 50.000€ e intervenire alleggerendo anche un po’ le rette di coloro che si collocano in questa fascia. Credo che la possibilità di accedere al nido sia importante per garantire l’autonomia di entrambi i membri della coppia, soprattutto in un contesto di cambiamento sociale e di diverse reti familiari. Solo facilitando la più ampia platea possibile nell’accesso ai servizi si può pensare di attuare politiche concrete di supporto alla genitorialità. La misura “Nidi Gratis” in questo senso è estremamente concreta; noi abbiamo voluto aggiungere un altro tassello", afferma Simone Londi, vicesindaco e assessore all’istruzione.

Nelle scorse settimane quindi la Giunta ha deciso di destinare 15.000 € del Piano di azione pluriennale per la promozione di un sistema integrato di educazione e istruzione per effettuare uno sconto sulle rette dei nidi anche per i nuclei con un Isee compreso fra 35.000 e 50.000 euro.

Tali risorse permetteranno di scontare del 15% la retta dell’anno 2023/2024 per nido d’Infanzia Madamadorè e spazio Gioco Marcondiro e per le strutture private accreditate: Fate e folletti, L’allegra brigata, L’angolo azzurro e Monsignor Vettori.

Gli sconti sulle rette saranno applicati direttamente dai gestori delle strutture.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa