Orchestra da Camera Fiorentina e Walt Disney, il connubio nella serata a Fucecchio

Dopo le note rock dei Coldplay, le colonne sonore di Ennio Morricone e le melodie degli intramontabili Pino Daniele e Lucio Dalla, l’Orchestra da Camera Fiorentina torna a Fucecchio per concludere il 2023 in un’atmosfera davvero magica. Domani, sabato 16 dicembre, alle 21.15, l’abbazia di San Salvatore sul Poggio Salamartano farà da palcoscenico al concerto tributo alla Walt Disney Company in occasione del suo centenario. Gli elementi dell’orchestra fiorentina, diretti dal maestro Giuseppe Lanzetta, spazieranno tra melodie e colonne sonore che hanno fatto la storia dell’azienda statunitense, oltre a far sognare milioni di bambini cresciuti guardando i film e i cartoon della Disney, ormai divenuti dei veri e propri classici. L’evento, ad ingresso gratuito, è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Intesa SanPaolo e Fondazione CR Firenze. Un concerto dedicato a grandi e piccoli, che si prepara ad accendere la vera magia del Natale.