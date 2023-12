Diecimila mattoncini Lego per ricostruire il Palazzo della Carovana: l'evento alla Normale

Il Palazzo della Carovana a mattoncini Lego

Domenica 17 dicembre sarà ricostruito nella Sala Azzurra della Scuola Normale di Pisa il Palazzo della Carovana in mattoncini LEGO. A partire dalle ore 9, per tutta la giornata, diecimila mattoncini saranno utilizzati dalla comunità degli studenti e dai cittadini che si sono prenotati (c’è ancora tempo, collegandosi al sito internet della Normale) per realizzare l’iconico edificio in Piazza dei Cavalieri, progettato da Giorgio Vasari a metà del Mille e Cinquecento.

Un momento anche di conoscenza di uno storico Palazzo, nato su accorpamento di due preesistenti edifici medievali, e ospitante l’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano fino al 1846, quando divenne sede della Scuola Normale Superiore (che prima era stata destinata in Piazza San Silvestro). La giornata prevede 7 sessioni di lavoro di un’ora ciascuna. Al termine dei lavori, a partire dalle ore 21, è previsto un momento di convivialità e arte a cui tutti i partecipanti alla costruzione sono invitati.

"Palazzo della Carovana in 10.000 mattoncini Lego" nasce da un’idea di allieve e allievi della Normale e dell’ex allievo Luca Fusar Bassini, che hanno progettato l’evento e che parteciperanno alla costruzione collettiva. La partecipazione è gratuita.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa