Sarà allargato il parcheggio del Cencione a San Miniato

San Miniato allargherà il parcheggio del Cencione. Arriveranno circa trenta nuovi posti auto, la spesa messa a disposizione per il progetto dell'allargamento ammonta a 50mila euro. Ne dà notizia una determina pubblicata dal Comune di San Miniato.

A progettare il tutto sarà lo studio LDA.iMdA, rappresentato da Paolo Posarelli, architetto già noto a San Miniato per i suoi lavori alla Casa Verde.

Il parcheggio in questione è quello, ormai arcinoto, a ridosso del borgo storico, di cui spesso si è parlato in passato anche per notizie legate all'ascensore nel Bastione.

Ancora non si hanno notizie certe sull'avvio dei lavori, ma l'allargamento del parcheggio arriva in una fase storica in cui di parcheggi se ne parla eccome sotto la Rocca: l'arrivo della Ztl e la futura pedonalizzazione di piazza del Popolo sono state e sono tuttora nel mirino di chi lamenta la mancanza di posti auto in centro storico.