Per il compleanno del direttore Vanni Desideri una raccolta di saggi presentata a Fucecchio

Sabato 16 dicembre, alle 17 sarà presentata presso la Fondazione Montanelli Bassi un'importante raccolta di saggi dedicata ad Andrea Vanni Desideri - direttore del museo civico e diocesano di Fucecchio - in occasione del suo settantesimo compleanno. Il libro, dal titolo Insediamenti e manifatture nel mondo mediterraneo fra Medioevo e prima età moderna raccoglie ben 26 saggi di docenti e ricercatori universitari che hanno per oggetto ricerche archeologiche svolte sia in Toscana che in Giordania, dove Vanni Desideri ha partecipato, anche come direttore, a una missione dell'Università di Firenze nell'area di Petra e in altre località. Oltre ai saluti del sindaco del Comune di Fucecchio e del presidente della Fondazione Montanelli Bassi e alle testimonianze di amici e colleghi è prevista la presentazione del libro a cura di Margherita Azzari (Università di Firenze) e Fabio Redi (Università dell'Aquila).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa